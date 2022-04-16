Мэр: оккупанты нанесли удар по детскому саду в Николаеве
Российские оккупанты утром 16 апреля обстреляли детский сад в Николаеве. Здание получило сильные повреждения, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил мэр Николаева Алексей Сенкевич.
"Один из наших городских детских садов. Российские войска атаковали его рано утром", - написал Сенкевич в своем Twitter.
По его словам, на территории детсада не было солдат и никакая военная база там не находилась. Мэр добавил, что по счастливой случайности в результате обстрела никто не пострадал. В дошкольном учреждении находился только охранник, с ним все в порядке.
Напомним, вчера оккупанты нанесли удар по Николаеву кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли пять мирных жителей.