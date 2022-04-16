Мэр: оккупанты нанесли удар по детскому саду в Николаеве

Российские оккупанты утром 16 апреля обстреляли детский сад в Николаеве. Здание получило сильные повреждения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил мэр Николаева Алексей Сенкевич.

"Один из наших городских детских садов. Российские войска атаковали его рано утром" , - написал Сенкевич в своем Twitter.

По его словам, на территории детсада не было солдат и никакая военная база там не находилась. Мэр добавил, что по счастливой случайности в результате обстрела никто не пострадал. В дошкольном учреждении находился только охранник, с ним все в порядке.

One of our city kindergartens. Russian troops attacked it early in the morning. There were no soldiers. There wasn’t any military base. Fortunately, there was only a guard, he is ok. pic.twitter.com/uL6ckjyMtD — Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 16, 2022

Напомним, вчера оккупанты нанесли удар по Николаеву кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли пять мирных жителей.