МИД: Россия направила Чехии ноту из-за поставок оружия Украине

Россия направила дипломатическую ноту Чехии, что Прага не может поставлять бывшее советское вооружение в третьи страны без согласия Москвы, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишут Ceske Noviny.

Министр заявил, что чешское министерство никак не отреагирует и сказал, что "это ерунда, и в отношении этих средств нет пункта, запрещающего его реэкспорт".

"В МИД поступила нота о том, что нам якобы не разрешено поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России. Россия требует врать, чтобы прекратить нашу поддержку Украины" , — заявил Липавский.

По словам министра обороны Яны Черноховой, заявление России является очередной наглой попыткой отговорить страны Запада от помощи Украине.

"Россия пытается отбить охоту у западных стран помогать Украине угрозами, шантажом и распространением дезинформации. В данном случае Москва утверждает, что без согласия России Чехия не должна экспортировать бывшие советские технологии" , — сказала она.

Чешская сторона предоставляет Украине оружие и другую военную технику. По состоянию на 6 апреля общая стоимость материалов, подаренных Украине, составила 1,1 миллиарда крон. Однако из соображений безопасности Минобороны какое-то время не заявляло, какую военную технику оно направляет.

По данным СМИ, Чехия также отправила в Украину самоходные гаубицы "Дана" и реактивные системы залпового огня РМ-70 "Град" производства Чехословакии.

Ранее на этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что их поставки оружия на Украину разжигают конфликт и могут иметь "непредсказуемые последствия".