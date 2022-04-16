ООН: закрытие портов Украины спровоцирует глобальную продовольственную катастрофу

Закрытие украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире, сообщает УНИАН.

Об этом предупреждают в ООН на фоне подготовки Россией к военному наступлению на востоке и юге Украины, пишет The New York Times.

Украинские хранилища переполнены зерном, которое в обычный год помогает прокормить 400 миллионов людей во всем мире. Но цепочка поставок была нарушена российской войной против Украины, из-за чего порты не могут нормально работать.

"Вы удаляете это с рынка... Начинаете осознавать, что нас надвигается идеальный шторм" , - говорит исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Он находился с 4-дневным визитом в Украине, изучая способы доставки пищи для около 1 миллиона украинцев, которые находятся в оккупированных Россией городах и других районах, а также чтобы исследовать более широкую угрозу для мировых продовольственных рынков.

По словам Бизли, в Кремле не ответили ни на одно обращение ООН относительно их обеспокоенности безопасностью поставок продовольствия через порты Одессы, Черноморска, Южного и Николаева на побережье Черного моря, которым угрожает ожидаемое наступление России.

"Мы не достигли никакого прогресса... Здесь должно вступить международное сообщество и принять очень серьезные решения по защите портов в гуманитарных целях и открытию портов для всего мира... Потому что весь мир дорого заплатит, если мы не разблокируем порты" , - сказал он.

Бизли добавил, что из-за совокупных потерь в результате войн, засух и пандемии Covid-19, около 45 миллионов человек в 38 странах оказались на грани голода. А рост цен на продукты, а также расходов на топливо и доставку в результате российской агрессии против Украины, похоже, приведет к увеличению количества голодающих людей и ограничит возможности ООН помочь им.

Операционные расходы продовольственной программы ООН выросли на 71 миллион долларов в месяц.

"Это означает, что мы будем кормить на четыре-пять миллионов человек меньше в год только из-за увеличения расходов" , - сказал Бизли.

Он призвал богатые страны и миллиардеров пойти на встречу и помочь восполнить дефицит финансирования, который составляет около 8 миллиардов долларов.

Более тревожной угрозой является долгосрочный вызов мировым продовольственным рынкам. По словам Бизли, украинские фермеры все еще могли бы собрать урожай, который помог бы накормить голодных в мире, если бы война прекратилась сейчас. Но это не сработает, если южные порты Украины и судоходные пути в Черном море останутся заблокированными российской армией.

Отдельно Бизли призвал лидеров стран "Большой семерки" и других правительств засеять неиспользуемые сельскохозяйственные земли, чтобы частично компенсировать возможную потерю продовольствия из Украины.

В то же время он предупредил, что на мировом продовольственном рынке наблюдается дефицит и дальнейший резкий рост цен на пищевые продукты, что будет означать катастрофу для бедных стран.