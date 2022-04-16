Французская компания L’Occitane закрывает все свои магазины в России

Французская косметическая сеть L’Occitane закрывает все свои магазины в России, а также останавливает работу сайта из-за вторжения РФ в Украину, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в последние недели компания сократила бизнес-операции в России и приостановила инвестиции.

"Учитывая огромные человеческие страдания вследствие эскалации в Украине и защиты сотрудников во всем мире от потенциальной общественной агрессии, мы решили закрыть собственные магазины и веб-сайты электронной коммерции в России", - говорится в сообщении компании .

Напомним, американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel заявила о приостановке своей работы в России.

Отметим, что Россию покинули более 600 крупных иностранных компаний из-за войны, развязанной против Украины.