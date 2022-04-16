ГПСУ: сотни тысяч украинцев в апреле вернулись в страну

Госпогранслужба фиксирует увеличение пассажиропотока, в Украину с начала апреля въехали около 400 тысяч человек, среди которых те, кто раньше эвакуировались, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

По данным ГПСУ, со 2 по 15 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 900 тысяч человек, из них в Украину въехали около 400 тысяч человек, выехали – более 500 тысяч человек.

"Увеличение пассажиро-транспортного потока в основном связано с возвращением в Украину на Пасхальные праздники тех, кто работает или учится за границей. Также отмечается возвращение ранее эвакуированных украинцев с целью посещения родственников и своих домов".