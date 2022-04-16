Зеленский провел разговор с Джонсоном: обсудили последние договоренности
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 апреля, провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили договоренности, достигнутые после последней встречи лидеров в Киеве, сообщает Новое время.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Продолжил диалог с премьер-министром Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, прежде всего, относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", — заявил президент.
Ранее РФ запретила въезд Джонсону и ряду чиновников Британии из-за «вражеской» позиции относительно войны в Украине. После этого в комментарии The Guardian спикер правительства Британии заявил, что Лондон остается решительным в своей поддержке Украины, вместе с международными партнерами осуждают действия российского правительства и призывают Кремль прекратить войну.
9 апреля Джонсон приехал в Киев с не анонсированным визитом, где встретился с Зеленским. Он заявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи. В частности, Джонсон пообещал предоставить Украине 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы.