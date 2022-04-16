Зеленский провел разговор с Джонсоном: обсудили последние договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 апреля, провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили договоренности, достигнутые после последней встречи лидеров в Киеве, сообщает Новое время.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Продолжил диалог с премьер-министром Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, прежде всего, относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины" , — заявил президент.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром ???????? @BorisJohnson. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2022

Ранее РФ запретила въезд Джонсону и ряду чиновников Британии из-за «вражеской» позиции относительно войны в Украине. После этого в комментарии The Guardian спикер правительства Британии заявил, что Лондон остается решительным в своей поддержке Украины, вместе с международными партнерами осуждают действия российского правительства и призывают Кремль прекратить войну.

9 апреля Джонсон приехал в Киев с не анонсированным визитом, где встретился с Зеленским. Он заявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи. В частности, Джонсон пообещал предоставить Украине 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы.