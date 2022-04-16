Вернись живым: ВСУ нанесли удар по складу российских оккупантов в Токмаке

В Токмаке Запорожской области Вооруженные силы Украины ударили по российским военнослужащим, разгружавшим боеприпасы. Никто из оккупантов не выжил, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Фонд помощи армии "Вернись живым".

"Неизвестные патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке в Запорожской области. Весь личный состав россиян, разгружавших 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован" , — говорится в публикации.

Число погибших россиян не уточняется. Информацию об ударе по Токмаку в Минобороны пока не комментировали.