МВД: под Харьковом при разминировании российского боеприпаса погибли 3 спасателя
Под Харьковом при разминировании российского кассетного боеприпаса произошел взрыв, в результате чего погибли трое саперов-спасателей, в том числе командир части по пиротехническим работам, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона.
Трагический случай около Харькова произошел в субботу вечером.
"При разминировании погибли три спасателя... Четверо тяжелораненых. В частности, погиб командир части пиротехники", - сказал чиновник.
Глава МВД уточнил, что во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса.
"Есть боеприпасы, к которым даже специалисты осторожны относятся, и даже в этих случаях случаются очень трагические вещи", - отметил Монастырский.
Он призывает украинцев ни в коем случае не трогать боеприпасы, мины, растяжки, а тут же вызывать специалистов.