Канцлер Австрии о встрече с Путиным: "Считает, что выигрывает войну"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе, и переговоров о ситуации в Украине, против которой Россия продолжает войну, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Свою беседу с Путиным Нехаммер навал "жесткой и откровенной". В ходе общения канцлер рассказал руководителю Кремля о военных преступлениях российских солдат в Украине, в частности о массовых убийствах мирных граждан в Буче Киевской области, где он побывал лично накануне поездки в Москву.

Нехаммер поднял вопрос о необходимости расследования произошедшего и напомнил о трибунале по войне в Югославии, после чего Путин "сказал мне, что, с одной стороны, будет сотрудничать с международным следствием, а с другой, что он не верит западному миру".

Канцлер рассказал, что беседа проходила в Кремле за длинным столом, и рукопожатий не было.

Он озвучил российскому президенту детали о ситуации на фронтах, о гуманитарных проблемах в осажденных городах, призвал к прекращению блокады Мариуполя и атак по Харькову.

Как подчеркивает Нехаммер, Путин "считает, что выигрывает войну" против Украины.

"Думаю, он в своей логике войны. Он считает, что война необходима для гарантий безопасности России. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет Украину в "геноциде" на Донбассе. Он находится в своем мире, но, я думаю, сейчас он знает, что происходит в Украине" , - утверждает канцлер.

Также Путин признал серьезное влияние международных санкций на РФ, но считает, что война необходима. По словам Нехаммера, руководитель Кремля знает, что может угрожать миру применением ядерного оружия, но не может утверждать о реальной готовности.