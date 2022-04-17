Генштаб: оккупанты могут готовиться к морской операции в Мариуполе

Российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе морского порта Мариуполя и могут готовиться к десантной морской операции, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 17 апреля.

На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил военных РФ не фиксируют. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и обстрелы его жилых районов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю.

"Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется" , — заявили в Генштабе.

На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории России по Черниговской и Сумской областям. На Южнобужском — основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых позиций. По имеющейся информации, в непризнанном Приднестровье при участии ФСБ РФ провели проверку боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях оккупанты активных действий не проводили

В Генштабе рассказали, что продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Те подразделения РФ, которые уже находятся в Украине, имеют существенные проблемы с обеспечением, однако смогли накопить значительные запасы боеприпасов.