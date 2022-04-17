Разведка Британии: конечная цель России в Украине не изменилась

Оперативный фокус российского вторжения сместился к востоку Украины, однако конечная цель России остается неизменной, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, опубликованном в воскресенье утром.

Российские силы продолжают перекидывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины. Сюда входят локации недалеко от Харькова и Северодонецка, отмечают в британской разведке.

Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.

В то же время, хотя оперативный фокус России сместился к востоку Украины, конечная цель России остается неизменной.