Разведка Британии: конечная цель России в Украине не изменилась
Оперативный фокус российского вторжения сместился к востоку Украины, однако конечная цель России остается неизменной, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, опубликованном в воскресенье утром.
Российские силы продолжают перекидывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины. Сюда входят локации недалеко от Харькова и Северодонецка, отмечают в британской разведке.
Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.
В то же время, хотя оперативный фокус России сместился к востоку Украины, конечная цель России остается неизменной.
"Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование", - говорится в сообщении.