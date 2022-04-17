В Генштабе ВСУ сообщили обновленные потери войск РФ
В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских войск с 24 февраля по 17 апреля, сообщает Новое время.
Утраты противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 20300 человек,
- танков — 773 ед,
- боевых бронированных машин — 2002 ед,
- артиллерийских систем — 376 ед,
- РСЗО — 127 ед,
- средства ПВО — 66 ед,
- самолетов — 165 ед,
- вертолетов — 146 ед,
- автомобильной техники — 1471 ед,
- кораблей /катеров — 8 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 148,
- Специальная техника — 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
"Данные уточняются", — отметили в Генштабе.