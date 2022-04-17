В Генштабе ВСУ сообщили обновленные потери войск РФ

В Генштабе ВСУ сообщили обновленные потери войск РФ
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских войск с 24 февраля по 17 апреля, сообщает Новое время.

Утраты противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 20300 человек,
  • танков — 773 ед,
  • боевых бронированных машин — 2002 ед,
  • артиллерийских систем — 376 ед,
  • РСЗО — 127 ед,
  • средства ПВО — 66 ед,
  • самолетов — 165 ед,
  • вертолетов — 146 ед,
  • автомобильной техники — 1471 ед,
  • кораблей /катеров — 8 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 148,
  • Специальная техника — 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
"Данные уточняются", — отметили в Генштабе.

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