В Генштабе ВСУ сообщили обновленные потери войск РФ

В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских войск с 24 февраля по 17 апреля, сообщает Новое время.

Утраты противника ориентировочно составили:

личного состава — около 20300 человек,

танков — 773 ед,

боевых бронированных машин — 2002 ед,

артиллерийских систем — 376 ед,

РСЗО — 127 ед,

средства ПВО — 66 ед,

самолетов — 165 ед,

вертолетов — 146 ед,

автомобильной техники — 1471 ед,

кораблей /катеров — 8 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 148,

Специальная техника — 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.