В США выпустили монету, посвященную Зеленскому и Украине

Сувенирный магазин Белого дома презентовал памятную монету, посвященную историческому обращению Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта 2022 года, сообщает УНИАН.

Монету с изображением президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также с моментом выступления Зеленского в Конгрессе, выпустили в рамках серии "Исторические моменты". На монете также отражена цитата из выступления президент Украины: "Мировой лидер - лидер мира".

В описании указано, что Зеленский "вызвал восхищение законодателей с обеих сторон тем, что сделал много для защиты своей страны и народа от жестокой агрессии России".

"Это был удивительно прямой призыв к действию со стороны лидера военного времени, доказывающий, что помощь Украине является моральным императивом для страны, которая позиционирует себя как маяк свободы и демократии для всего мира. ... Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе" , - говорится в описании монеты.

Стоимость такой монеты - 100 долларов. Прибыль от продажи монеты будет полностью направлена на гуманитарную помощь украинскому народу.