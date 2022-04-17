Верещук: договориться об эвакуации на сегодня не удалось

Украинским властям не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня для эвакуации на 17 апреля, в то же время они просят гумкоридоров для эвакуации из Мариуполя мирных жителей и раненых военнослужащих, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

"На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее" , – заявила она.

Верещук также отдельно вспомнила о Мариуполе:

"Еще раз требуем открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей. Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных".