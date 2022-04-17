Джонсон в поздравлении с Пасхой заговорил на украинском

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон часть пасхального обращения в воскресенье сказал на украинском языке, сообщает УНИАН.

В поздравлении, высказанном в основном на английском, Джонсон сказал, что для украинцев послание Христа о надежде, триумфе жизни над смертью и добра над злом отзывается в этом году больше, чем когда-либо прежде.

"Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, которые уповаете на Господа" , - сказал на украинском языке Борис Джонсон.

В ролике, выложенном в официальном Twitter-аккаунте британского премьер-министра, также можно увидеть традиционные украинские писанки.

На пиджаке Джонсона был прикреплен значок с флагами Британии и Украины.