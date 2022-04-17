Маркарова: угрозы РФ не изменят позиции США по предоставлению оружия Украине

США остаются непоколебимы в поддержке Украины, несмотря на все демарши и дипломатические ноты россии, которая грозит "непредсказуемыми последствиями" за поставку тяжелого оружия и техники ВСУ, сообщает Укрінформ.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Позиция Соединенных Штатов остается неизменной. Она была такой до войны" , - подчеркнула посол на просьбу прокомментировать, повлиял ли последний дипломатический демарш России на процесс поставок оборонной помощи США в Украину.

Маркарова подчеркнула, что США и Украина являются стратегическими партнерами и друзьями.

"И мы слышим постоянно, независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях, Соединенные Штаты очень четко и публично говорят, что они – с Украиной, поддерживают нас в нашей борьбе за свою жизнь, за демократию и суверенитет" , - подчеркнула Маркарова.

По ее словам, эта поддержка выражается не только в словах, но и реализуется в конкретных формах. Это и поставки оружия и другой оборонной помощи; и обеспечение финансовой, энергетической и другой поддержки; а также введение санкций.

"Мы очень ожидаем, что в ближайшее время мы услышим новые пакеты санкций" , - отметила дипломат.

Кроме того, она подтвердила, что поставки оружия в Украину из США идут ежедневно. В связи с этим она подчеркнула, что Украина сражается с врагом, который в десятки раз превосходит ее физически.