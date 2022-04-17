ГСЧС: более 40 тел уже достали в Бородянке из-под завалов

С начала проведения работ 6 апреля в Бородянке из-под завалов изъяты тела 41 погибшего человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ГСЧС.

"Киевщина, пгт Бородянка. 6 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего.

Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 – работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека".

Также отмечается, что в Чернигове разбирают завалы учебно-спортивного центра "Чернигов" и 9 этажного жилого дома.