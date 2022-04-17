Госпогранслужба: на Харьковщине уничтожили колонну российских морпехов

На Харьковском украинские воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по российским оккупантам, сообщает УНИАН.

Как сообщает Госпогранслужба, на Слобожанском направлении ВСУ уничтожили колонну морпехов РФ.

"На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники" , – говорится в сообщении.

t.me/DPSUkr

Речь идет об уничтожении вражеских БМП и БТР, а также колонну подразделений морской пехоты российских оккупантов.

Напомним, ранее ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма.