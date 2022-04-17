Мэрия: кадыровцы ради видео обстреляли уже оккупированные районы Мариуполя

Тик-токеры Кадырова сняли еще одно видео – обстреляли из танка уже оккупированные россиянами районы Мариуполя, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Если вы думаете, что тик-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так.

Новый уровень - подогнать танк и расстреливать многоэтажки в уже оккупированном районе.

На видео часть Левобережного района, ближайшая к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не менее 20 дней".