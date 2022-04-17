В Еврокомиссии заявили, что могут ввести санкции в отношении "Сбербанка"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает, что шестой пакет санкций ЕС может включить ограничительные меры по "Сбербанку" России, а также механизм нефтяного эмбарго против Москвы, сообщает Deutsche Welle.

Слова фон дер Ляен приводит в воскресенье 17 апреля немецкая газета Bild am Sonntag.

"Мы изучаем российский банковский сектор, особенно Сбербанк", на долю которого приходится 37 процентов этого сектора", - отметила она.

"И, конечно, вопросы, связанные с энергетикой", - добавила глава ЕК.

По словам фон дер Ляен, Еврокомиссия "сейчас разрабатывает разумные механизмы, чтобы (эмбарго на - ред.) нефть также могла быть включена в следующий этап санкций".