Немецкий министр: следует увеличить поставки оружия в Украину

Россия целенаправленно атакует сельское хозяйство в Украине, поэтому следует увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр по вопросам сельского хозяйства Германии Джем Оздемир газетам медиагруппы Funke со ссылкой на Bild.

"Мы получаем тревожные новости из Украины, где российские войска, очевидно, также намеренно разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру и цепочки поставок", – заявил Оздемир .

Он предупредил, что это может отразиться на показателях украинского сельского хозяйства и, следовательно, на мировых поставках.

"Война России против Украины все чаще оборачивается атакой на международное сообщество", – заявил политик от партии "Зеленых".

Стратегия президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы "разжигать конфликты, а для этого он увеличивает голод", поэтому министр настаивает на увеличении поставок оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод.

Важно, "чтобы Запад поддержал Украину дополнительным, более эффективным оружием – и Германия не должна быть освобождена от этого", - подчеркнул министр .

Напомним, ООН предупредила, что закрытие портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.