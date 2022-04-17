Советник мэра: защитники Мариуполя продолжают держать оборону

В Мариуполе захватчики объявили, что предоставят защитникам города коридор для сдачи в плен, но украинские бойцы продолжают держать оборону, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Телеграме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты вечером объявили о "предоставлении коридора для сдачи в плен". Но по состоянию на сегодняшний день защитники продолжают держать оборону", - отметил Андрющенко .

По его словам, несмотря на утверждение россиян, что место боевых действий ограничено территорией завода "Азовсталь", это не соответствует действительности. В частности, вчера вечером шли бои по ул. Таганрогской, в 5 км от "Азовстали". Оккупанты снова обстреляли из тяжелой артиллерии частный сектор. Больше всего пострадали дома в районе Автотранспортного лицея.

"Также продолжались обстрелы зоны порта в попытках штурма", - отметил советник .

Он подчеркнул, что гражданских оккупанты заставляют получать пропуска для перемещения по городу - без них со следующей недели будет невозможно не только передвижение между районами города, но и пребывание на улице. Поскольку пропуск выдают только в одном месте, сотни людей стоят в очередях.

"Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и как подготовка к паспортизации", - сообщил Андрющенко .

Он добавил, что гуманитарная помощь, так широко рекламируемая оккупантами, фактически составляет буханку хлеба и бутылку воды в сутки. Выдача проходит в штабах "Единой россии", но гуманитарки катастрофически не хватает. Какую-либо гумпомощь от Украины или международных организаций оккупанты в город не пропускают. И так же критическая ситуация в городе относительно медицинской безопасности ухудшается, заявил Андрющенко.

Как сообщалось, российские захватчики заявили, что с 18 апреля окончательно закроют Мариуполь на въезд и выезд и запретят перемещение, чтобы провести фильтрацию 100% оставшихся в городе мужчин.

Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь.

Мариупольский мэр ранее заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей. Захватчики отбирают у мариупольцев украинские паспорта и насильно вывозят в Россию и ОРДЛО.

В заблокированном городе остаются около 120 тысяч мирных жителей.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка "Азов", морская пехота, мотострелки.