"Приват24" снова не будет работать из-за регламентных работ

ПриватБанк сегодня ночью (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля) проводит очередной этап регламентных работ в "Приват24". Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"В течение дня 18 апреля возможны временные перебои "Приват24", пока мы стабилизируем работу всех сервисов" , - говорится в сообщении.

В то же время банкоматы и платежные терминалы работают без изменений: можно снимать средства и рассчитываться в торговых сетях.