УЗ: более 250 беженцев из Мариуполя отправились поездом во Львов
Группа из более 250 беженцев из Мариуполя только безопасно отправилась поездом 220/219 из Запорожья во Львов. Точное время отправки не указывается из соображений безопасности, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-центр УЗ.
Перевозчик информирует, что эвакуация из Покровска до Чопа и из Лозовой в Ужгород и Хмельницкий сегодня тоже будет по графику.
В УЗ напоминают, что точное время отправки компания не указывает в сообщениях из соображений безопасности. Однако его можно узнать на горячей линии 0 800 503 111 или на вокзалах.
"Мест хватит всем, рекомендуем не медлить с эвакуацией ваших семей из Донбасса", - добавляют в УЗ.
Напомним, вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что сегодня не будет организованных гуманитарных коридоров. Украинской стороне не удалось согласовать прекращение огня на маршрутах эвакуации.