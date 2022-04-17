УЗ: более 250 беженцев из Мариуполя отправились поездом во Львов

Группа из более 250 беженцев из Мариуполя только безопасно отправилась поездом 220/219 из Запорожья во Львов. Точное время отправки не указывается из соображений безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-центр УЗ.

Перевозчик информирует, что эвакуация из Покровска до Чопа и из Лозовой в Ужгород и Хмельницкий сегодня тоже будет по графику.

В УЗ напоминают, что точное время отправки компания не указывает в сообщениях из соображений безопасности. Однако его можно узнать на горячей линии 0 800 503 111 или на вокзалах.

"Мест хватит всем, рекомендуем не медлить с эвакуацией ваших семей из Донбасса", - добавляют в УЗ .

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что сегодня не будет организованных гуманитарных коридоров. Украинской стороне не удалось согласовать прекращение огня на маршрутах эвакуации.