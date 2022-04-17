Минобороны: оккупантам не удается начать наступление на Донбассе
Оккупационным войскам России не удается развернуть агрессивное наступление на Донбассе, потому что Вооруженные силы Украины мощно их сдерживают, сообщает Украинская правда.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
"У них такие планы давно есть, но ВСУ им не дают возможности их реализовать. Они готовы, они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Потому что уже научены, что их люди здесь голодали (их же отправили на 2-3 дня)…
Они все это готовят, но им пока не удается начать второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают".
Напомним: После вывода войск РФ с севера Украины разведка и аналитики прогнозировали, что россияне перебросят основные соединения и части войск для массивного наступления в Донецкой и Луганской областях. В настоящее время враг перегруппировывается и ведет активные бои на востоке Украины, но получает отпор украинских Сил обороны.