Азов: в Харькове свалили и вывезли на свалку памятник маршалу Жукову

Один из руководителей подразделения «Азов» в Харькове Константин Немичев заявил, что в Харькове свалили и вывезли на свалку памятник советскому маршалу Жукову, сообщает Укринформ.

Об этом он написал в Телеграме и обнародовал соответствующее видео.

«Спецподразделение «KRAKEN» демонтировало памятник кумиру путина маршалу-мяснику Жукову» - написал Немичев .

По его словам, Жуков виновен в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах.

«Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии как никогда. путин хотел настоящей декоммунизации - он ее получил!» – заявил Немичев .

На опубликованном видео видно, как с помощью грузовика бюст Жукова сбросили, а с постамента сбили буквы. Бюст погрузили в кузов грузовика и вывезли на мусорный полигон.

Пресс-служба Харьковского городского совета пока что инцидент не прокомментировала.

Как сообщалось, памятник Жукову в Харькове активисты пытались снести неоднократно, его сбрасывали, однако коммунальные службы по указанию городского совета, который в то время возглавлял Геннадий Кернес, ставили «маршала» на место. Памятник также неоднократно обливали красной краской.