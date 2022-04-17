Украина запросила у стран G7 финансовую поддержку на 50 млрд долларов

Украина запросила у стран Большой семерки G7 финансовую поддержку в размере 50 млрд долларов. Это должно помочь покрыть связанный с войной дефицит госбюджета в течение следующих шести месяцев, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона.

Кроме того, он сказал, что Украина также рассматривает возможность выпуска облигаций с нулевым купоном

Устенко сказал, что эти варианты активно обсуждаются.

Ранее сообщалось, что Совет директоров МВФ принял решение создать специальный административный счет для зачисления средств на поддержку Украины. Деньги, которые поступят на счет, будут направлены, прежде всего, на обеспечение потребностей платежного баланса и государственного бюджета для стабилизации экономики Украины.