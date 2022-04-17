РосСМИ: Москва заявила о риске непреднамеренных столкновений с НАТО в Арктике

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность военными учениями НАТО в Арктике. Москва заявила о риске непреднамеренных столкновений с Альянсом в арктическом регионе.﻿ Об этом ссылаясь на росСМИ, сообщает РБК-Украина.

"Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении" , - заявил посол по особым поручениям МИД России и глава одного из комитетов Арктического совета Николай Корчунов

Дипломат добавил, что недавно на севере Норвегии прошли масштабные учения НАТО. По его словам, такие действия Альянса не способствуют обеспечению безопасности в Арктике и создают риски непреднамеренных столкновений.

Напомним, после вторжения России в Украину США начали укреплять свои позиции в Арктике.

Отметим, последствия развязанной Россией войны против Украины затронули Арктику.