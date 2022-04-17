Командующий ВМС: ситуация на подступах к Одесской области под контролем

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа уверяет, что ситуация на подступах к Одесской области полностью под контролем ВСУ, военные готовы к отпору, сообщает Укринформ.

Неижпапа посетил оборонные позиции Одессы и Одесской области.

Он проверил организацию боевой службы и усиление объектов местной инфраструктуры и пообщался с находящимися на боевых постах морскими пехотинцами.

Командующий обсудил с руководящим составом возможные сценарии территориальной обороны Украины по морскому направлению.

По словам Неижпапы, ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных сил Украины, Военно-морские силы готовы к отпору сил и средств российской армии.

Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения ему эффективного и сокрушительного удара.

Ранее россия уже пыталась высадить диверсионные группы с моря, а также враг подходил на своих кораблях к берегам Одесской области, чтобы нанести ракетные удары. Благодаря украинской артиллерии две морские цели были поражены, а остальные плавсредства были отогнаны.

В ВМС заявили, что россияне пытаются обстреливать Одесскую область из временно оккупированных Севастополя и Крыма, но украинская противовоздушная оборона их останавливает.