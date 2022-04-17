ОК "ЮГ": оккупанты свозят в оккупированный Херсон "зомбированный электорат"

Российские захватнические войска свозят в оккупированный Херсон "зомбированный электорат" из-за отсутствия поддержки среди местного населения идеи создания так называемой "ХНР", сообщает УНИАН.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"В перерывах между обстрелами армия мародеров бесчинствует на временно оккупированных территориях Херсонской области. Запугивание, насилие, издевательства над украинцами поощряется военным командованием оккупационных войск", – говорится в сообщении .