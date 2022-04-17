ОК "ЮГ": оккупанты свозят в оккупированный Херсон "зомбированный электорат"
Российские захватнические войска свозят в оккупированный Херсон "зомбированный электорат" из-за отсутствия поддержки среди местного населения идеи создания так называемой "ХНР", сообщает УНИАН.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
"В перерывах между обстрелами армия мародеров бесчинствует на временно оккупированных территориях Херсонской области. Запугивание, насилие, издевательства над украинцами поощряется военным командованием оккупационных войск", – говорится в сообщении.
"Создавая своим присутствием в населенных пунктах области гуманитарный кризис, в самом Херсоне оккупанты продолжают подготовку и агитацию местных к участию в референдуме по созданию очередной недореспублики: трансляции пропагандистских каналов, распространение листовок не дают уверенного успеха политической профанации, поэтому оккупанты свозят автобусами "зомбированный электорат" с других захваченных территорий", – добавили в командовании.