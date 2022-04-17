ГУР: Россия поставила на паузу производство ЗРК

Производство российских зенитных ракетных комплексов поставлено на паузу, работников заводов отправляют в отпуск или на войну, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

«Производственные мощности «Ульяновского механического завода» (АО «УМЗ», Ульяновск) фактически остановлены. «УМЗ» – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск вс рф (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»). Причины критического состояния производства – использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в производстве продукции военного назначения», - говорится в сообщении .

Как отмечают в разведке, недавно основным поставщиком российского ВПК была Германия, однако с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины какое-либо сотрудничество было прекращено.

По словам работников, продолжать производство собственными силами завод не в состоянии, поскольку в технологическом процессе не используется «практически ничего российского».

В ГУР отмечают, что сейчас руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в том числе Казахстан). Однако такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. А это не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности.