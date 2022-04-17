Мэр Броваров рассказал о последствиях ракетного удара

Мэр Броваров рассказал о последствиях ракетного удара
Фото: facebook.com/i.sapozhko

В результате сегодняшнего ракетного удара по Броварам (Киевская область) обесточена часть города. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Броваров Игоря Сапожко.

По его словам, пока нельзя разглашать подробности о последствиях ракетного удара. 

"Ситуация постепенно налаживается, проводим аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Сапожко.

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