Мэр Броваров рассказал о последствиях ракетного удара

В результате сегодняшнего ракетного удара по Броварам (Киевская область) обесточена часть города. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Броваров Игоря Сапожко.

По его словам, пока нельзя разглашать подробности о последствиях ракетного удара.