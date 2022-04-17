Мэр Броваров рассказал о последствиях ракетного удара
В результате сегодняшнего ракетного удара по Броварам (Киевская область) обесточена часть города. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил мэр Броваров Игоря Сапожко.
По его словам, пока нельзя разглашать подробности о последствиях ракетного удара.
"Ситуация постепенно налаживается, проводим аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Сапожко.