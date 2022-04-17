СБУ: россияне в упор расстреливают украинских женщин

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного с женой, в котором он рассказывает об убийствах украинских женщин, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает СБУ в Телеграме.

«Появляются новые свидетельства зверств оккупантов по отношению к мирному населению. Рашисты признаются, что в упор расстреливают украинских женщин. Делают это с особым цинизмом, выпуская по несколько пуль даже в бездыханные тела своих жертв», - говорится в сообщении .

В частности, в одном из перехваченных спецслужбой разговоров «герой», мобилизованный россиянами из так называемой «лнр», рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки:

«…Там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул».

Как выяснилось, единственным проступком женщины было то, что «у нее, типа, брат в «Азове».

Военный якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал этому преступлению, только посоветовал хоть закопать убитую, отмечают в СБУ.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения российской федерации выявила около 100 диверсионно-разведывательных групп и задержала более 300 коллаборантов.