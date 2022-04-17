Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала в Одесской области российскую агентурную сеть. Задержаны три человека, сотрудничавших со страной-агрессором, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В Одесской области нейтрализована агентурная сеть, которая работала на страну-агрессора" , - отмечается в сообщении.

Задержаны три российских агента. Накануне вторжения России они нагнетали социальное напряжение и пытались совершить диверсию. В частности, подозреваемы разрушали транспортные пути, поджигали леса и проводили постановочные митинги.

После начала войны работу агентурной сети переориентировали на сбор данных о военных в Одесской области, расположении блокпостов, волонтерских центров и настроениях местных жителей.

Напомним, накануне псевдоглаве оккупированной Новой Каховки в Херсонской области объявили о подозрении в предательстве.