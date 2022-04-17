Порты всех государств ЕС остановили обслуживание российских кораблей

Порты всех государств ЕС остановили обслуживание российских кораблей

17 апреля во всех государствах Европейского союза, имеющих морские или речные порты, начала действовать директива ЕС о запрете входа в порты кораблей, связанных с РФ, сообщает Европейская правда.

Ранее сообщалось об активизации этой нормы в портах Италии, Болгарии, Румунии.

Пятый пакет санкций ЕС содержит норму о том, что вход в морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под российским флагом. Как посчитали в Еврокомиссии, сейчас действуют 2873 торговых корабля, с российским флагом, все они попадут под санкции. Изменение формальной регистрации не поможет обойти эту санкцию: решение ЕС распространяется также на все корабли, лишившиеся российского флага после 24 февраля 2022 года.

Существует общеевропейское исключение из этого правила – решение не будет распространяться на корабли, попавшие в беду – например, те, что подали сигнал SOS (Mayday). Решение о допуске таких кораблей будет приниматься индивидуально.

Также государствам-членам разрешено принимать обоснованные исключения, например для судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны ЕС.

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