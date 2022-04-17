Денисова: оккупанты отправляют награбленное из Херсонской области в Крым
Награбленное у украинцев в Херсонской области имущество захватчики отправляют во временно оккупированный Крым, сообщает Укрінформ.
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Захватчики не допускают в (Херсонскую область – ред.) область гуманитарные грузы, а награбленное имущество, продукты питания, сельскохозяйственную технику и оборудование отправляют во временно оккупированный Крымский полуостров", - заявила она.
Денисова напомнила об ограбленных российскими захватчиками магазинах, офисах, жилье людей, массовых хищениях и пытках активистов, бывших участников АТО/ООС, сотрудников правоохранительных органов.
Она уточнила, что террор, жестокое обращение и убийства мирных жителей на захваченных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине", - проинформировала украинский омбудсмен.