Премьер Италии: звонки Путину – пустая трата времени

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что звонки Владимиру Путину не имеют никакого смысла. Ведь российский президент не заинтересован в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и поисках мира, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью изданию Corriere Della Sera.

"Я до последнего надеялся, что он этого не сделает. Мы звонили президенту Путину перед началом войны. Однако через несколько недель он начал наступление. Я пытался разговаривать с ним до конца. При этом вторжение меня не удивило: почти 200 тысяч человек в полном боевом снаряжении были у украинских границ...Пока целью Путина являются не поиски мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну" , - считает Драги.

Он отметил, что Италия будет оставаться рядом с украинскими друзьями и добавил, что посольство страны уже возобновило работу в Киеве.

"Как и многие другие, в начале конфликта я думал, что быстрая победа россиян является вероятной, которая также поставит под угрозу соседние государства. Этого не произошло: победа не пришла, и мы не знаем, наступит ли она когда-нибудь. Украинское сопротивление героическое. Как говорит президент Зеленский, народ стал армией Украины. Нас ждет война сопротивления, продолжительное насилие с разрушением, которое будет продолжаться. Впрочем, нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию" , - подчеркнул Драги.

Он также вспомнил, как во время телефонного разговора с Путиным спросил о его возможной встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Я его (Путина - ред.) спросил: "когда ты увидишься с Зеленским? Только вы двое можете развязать эти узлы". Он ответил: "время еще не пришло". Я настаивал: "примите решение о прекращении огня". И снова: "нет, время еще не пришло" , - рассказал Драги.

По его словам, далее Путин начал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ.