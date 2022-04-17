Зеленский отметил наградами 189 военных, шестерых из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 189 военнослужащих, шестерых из которых посмертно, сообщает Укринформ.

Соответствующий указ №247/2022 опубликован на сайте главы государства.

Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге”.

Президент наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, Данила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".