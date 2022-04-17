Глава Луганской ОВА призвал жителей Северодонецка эвакуироваться из города

В Северодонецке Луганской области остаются около 20 тысяч жителей, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Новое время.

"В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны — более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч человек, до 24 февраля было 130 тысяч" , — написал он в Telegram.

Гайдай также призвал тех украинцев, которые еще остаются в городе, эвакуироваться.

Утром, 17 апреля, российские оккупанты обстреляли новые районы Северодонецка. В результате попадания снарядов загорелись четыре многоэтажки.