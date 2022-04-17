ОП: в Чугуеве восстановлено водоснабжение, Малую Рогань обеспечили электричеством

В освобожденном от российских оккупантов Чугуеве уже отремонтирована часть водопроводных сетей. В настоящее время в городе продолжаются плановые ремонтные работы на котельной и приводятся в порядок пострадавшие дома, сообщает УНИАН.

В поселках Ольховка и Малая Рогань электроснабжение восстановили уже для 140 потребителей. Такие данные привел заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он также рассказал о ходе восстановительных работ в других населенных пунктах Харьковской области, освобожденных от войск государства-террориста россии.

В частности, в поселке Малая Даниловка уже полностью завершены работы по восстановлению электроснабжения.

Продолжается также уборка транспортных магистралей региона. С трассы M-03 от Харькова до Чугуева, по данным Тимошенко, было вывезено уже 30 единиц уничтоженного военного и гражданского транспорта.

"Дороги Харьковской области – это стратегические логистические маршруты для доставки гуманитарных грузов. Дорожники регулярно проводят аварийный ремонт дорог в местах попадания вражеской артиллерии" , – добавил заместитель руководителя ОП.

Он также обратил внимание на то, что коммунальщики Харькова, несмотря на продолжающиеся обстрелы, не прекращают санитарную очистку улиц.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что вскоре на подъезде к Киеву возле Стоянки будет открыто движение по временной переправе, которая позволит восстановить сообщение на трассе Киев-Чоп для частного автотранспорта, автобусов и грузовиков весом до 5 тонн.