ОВА: российские оккупанты обстреляли Золотое в Луганской области
Российские оккупанты открыли огонь по центру города Золотое Луганской области. В результате два человека погибли, четверо получили ранения разной степени тяжести, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в одной из многоэтажек разрушены два этажа — снаряды прошли навылет.
"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению", - написал Гайдай.