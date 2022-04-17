ОВА: российские оккупанты обстреляли Золотое в Луганской области

ОВА: российские оккупанты обстреляли Золотое в Луганской области
Фото: кадр из видео

Российские оккупанты открыли огонь по центру города Золотое Луганской области. В результате два человека погибли, четверо получили ранения разной степени тяжести, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в одной из многоэтажек разрушены два этажа — снаряды прошли навылет.

"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению", - написал Гайдай.

Новости

Популярные темы форума

analytics