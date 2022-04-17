Советник президента не видит рисков значительных колебаний курса гривны
На сегодня не существует рисков для значительных колебаний рыночного курса гривны к доллару. Это может происходить в пределах нескольких процентов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона.
Как отметил Устенко, на курс будут влиять несколько факторов. Первый - это спрос на валюту, но он сейчас незначительный.
В то же время сокращение поступлений валюты от экспортеров будет компенсироваться средствами, которые Украина сможет получать от стран Большой семерки, от МВФ и международных партнеров.
"Это будет означать, что валюта заходит в страну и золотовалютные резервы будут пополняться. И я не вижу никаких рисков, чтобы мы говорили о значительных курсовых колебаниях. Они могут быть, но в пределах нескольких процентов", - сказал Устенко.
Он напомнил, что золотовалютные резервы находятся на довоенном уровне - около 29 млрд долларов.
Как сообщалось, НБУ вечером 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.