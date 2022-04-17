Одесские пляжи все еще заминированы: в ГСЧС призывают не верить фейкам
Информация в Telegram-каналах по разминированию одесских пляжей не соответствует действительности. Их посещение в дальнейшем является опасным и запрещенным, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит официальное заявление ГУ ГСЧС в Одесской области.
"Срочно! Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня, в некоторых телеграмм-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи.Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили: ни в коем случае не передвигаться по территории побережья и пляжам Одессы и области.
"Посещать пляжи и в дальнейшем категорически запрещено - они заминированы!",- заявили в ГСЧС.
Напомним, недавно спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку.