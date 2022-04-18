Тарифы на электроэнергию "заморозили" на полгода

Тарифы на электроэнергию "заморозили" на полгода
Фото: Курс Украины

Фиксированные тарифы на электроэнергию в Украине будут действовать до 31 октября текущего года, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 16 апреля 2022 г. № 453.

Согласно документу, Кабинет министров Украины продлил возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов и действие фиксированных тарифов.

В итоге в Украине до конца октября зафиксировали следующие тарифы:

  • до 250 кВт·ч (включительно, за весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВт·ч (с НДС);
  • более 250 кВт·ч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВт·ч (с НДС).

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