Тарифы на электроэнергию "заморозили" на полгода
Фиксированные тарифы на электроэнергию в Украине будут действовать до 31 октября текущего года, сообщает УНИАН.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 16 апреля 2022 г. № 453.
Согласно документу, Кабинет министров Украины продлил возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов и действие фиксированных тарифов.
В итоге в Украине до конца октября зафиксировали следующие тарифы:
- до 250 кВт·ч (включительно, за весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВт·ч (с НДС);
- более 250 кВт·ч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВт·ч (с НДС).