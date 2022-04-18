Тарифы на электроэнергию "заморозили" на полгода

Фиксированные тарифы на электроэнергию в Украине будут действовать до 31 октября текущего года, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 16 апреля 2022 г. № 453.

Согласно документу, Кабинет министров Украины продлил возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов и действие фиксированных тарифов.

В итоге в Украине до конца октября зафиксировали следующие тарифы: