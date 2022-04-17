Оккупанты похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации

Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк заявил, что его сына похитили российские оккупанты. Это произошло на блокпосту в Васильевке, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его заявление во время видеообращения.

"Моего сына похитили. Россияне похитили его на блокпосту в Васильевке. Ему всего 16 лет. Где мой сын сейчас я не знаю. Я обращаюсь ко всему европейскому сообществу, ко всему человечеству: помогите мне, пожалуйста! Пусть весь мир знает о том, что русские здесь в стране воруют детей. Помогите моему ребенку вернуться домой как можно скорее. Мне нужна ваша помощь. Если многие люди одновременно потребуют освободить моего Влада, то это обязательно произойдет" , - призвал он.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты похитили сотни украинцев в оккупированных районах Запорожской области.