WSJ: Google, JPMorgan, Visa и другие американские компании бегут из РФ

Американские компании перемещают сотрудников из России в Объединенные Арабские Эмираты, используя один из немногих открытых коридоров для авиарейсов, которые до сих пор осуществляются из Москвы, сообщает УНИАН.

По словам людей, знакомых с переездами, среди компаний, которые осуществляют миграцию работников из РФ, такие банки с Уолл-стрит, как JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group, фирмы профессиональных услуг McKinsey и Boston Consulting Group, а также Google от Alphabet, пишет The Wall Street Journal.

Международная платежная система Visa предложила переезд всем своим 210 сотрудникам, проживающим в России. Она перемещает некоторых из них в свои офисы в Дубае, а также украинцев, бежавших от войны, сообщили источники знакомые с ситуацией.

Такие консалтинговые фирмы, как Kearney и Alvarez & Marsal, которые в последние годы расширили свою деятельность в Персидском заливе, предлагают персоналу возможность переехать, говорят люди, знакомые с их деятельностью.

Goldman Sachs переместила из России в Дубай около 40 сотрудников, пишет WSJ. Банки за пределами США, например, парижский Rothschild, также перевели сотрудников в Дубай.

Британская юридическая фирма Linklaters перемещает из России 120 человек, включая юристов и вспомогательный персонал, некоторые из которых переезжают в Дубай.

WSJ отмечает, что такая миграция компаний является положительным моментом для этой страны Персидского залива, поскольку она стремится закрепить свой статус глобального коммерческого центра.

ОАЭ также остается одним из немногих партнеров США, которые готовы предоставлять визы россиянам, не попавшим под действие санкций, даже если Россия продолжает войну с Украиной.

Наплыв работников происходит из-за того, что ОАЭ в значительной степени избегали критики российского вторжения в Украину и не присоединились к санкциям, введенным США и другими западными странами. Рейсы между Дубаем и городами России, которые осуществляют эмиратские перевозчики, продолжаются, даже если европейское воздушное пространство в основном закрыто для российских авиакомпаний.

Поток россиян и людей других национальностей, которые работают на международные фирмы, вероятно, еще больше усилит статус Дубая как глобального коммерческого центра. Город стал одним из немногих в мире во время пандемии коронавируса, который смягчил визовые правила и приветствовал приезд иностранных талантов.

"Большинство компаний просто дают талантам из Москвы возможность работать отовсюду, некоторые выбирают Дубай, а остальные перемещают целые офисы в ОАЭ" , — сказал Тревор Макфарлейн, основатель Emerging Markets Intelligence and Research.

WSJ напоминает, что ОАЭ, будучи исламской страной, недавно декриминализировала алкоголь и совместное проживание холостых пар, а также ввела другие меры, направленные на то, чтобы обеспечить западным экспатриантам схожий с их странами образ жизни. Эти изменения сделали ОАЭ более привлекательными для транснациональных компаний, которые перемещают персонал, сказал Макфарлейн, отказавшись назвать конкретные компании.

Пресс-секретарь МИД ОАЭ не ответила на запросы о том, как смягчение законодательства помогает компаниям перемещать сотрудников из России.

Меньшее количество компаний перемещает своих сотрудников в Катар, другую страну Персидского залива, которая остается открытой для россиян.

Некоторые из тех, кто перемещает персонал в ОАЭ и Катар, работают в отраслях, где россияне могут легко применить свои навыки в местных проектах.

WSJ напоминает, что многие западные компании объявили о планах приостановить или сократить свои операции в России после ее вторжения в Украину, а также санкций, введенных западными правительствами.

По данным Йельской школы менеджмента, более 350 иностранных компаний заявили, что покидают или временно прекращают работу в России.

Многие компании, в частности розничные торговцы и производители, заявили, что их решения прекратить деятельность являются временными. Некоторые сказали, что это было вызвано нарушением цепочки поставок из-за санкций.