В Полтаве объявили о возобновлении автобусного сообщения с Сумами

В Полтаве объявили о возобновлении автобусного сообщения с Сумами
Фото: poltava.to

С 18 апреля между Полтавой и Сумами снова будет курсировать регулярный автобусный рейс, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пост Автовокзала Полтавы в Facebook.

Перевозчики решили возобновить сообщение между Полтавой и Сумами. Утром 18 апреля с полтавского центрального автовокзала автобус уедет в соседний областной центр.

"07:50 – отправление автобусного рейса с центрального автовокзала Полтавы.

Маршрут движения автобуса:

  • Полтава;
  • Котельва;
  • Ахтырка;
  • Тростянец;
  • Боромля;
  • Сумы", – говорится в сообщении.

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