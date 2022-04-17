В Полтаве объявили о возобновлении автобусного сообщения с Сумами
С 18 апреля между Полтавой и Сумами снова будет курсировать регулярный автобусный рейс, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит пост Автовокзала Полтавы в Facebook.
Перевозчики решили возобновить сообщение между Полтавой и Сумами. Утром 18 апреля с полтавского центрального автовокзала автобус уедет в соседний областной центр.
"07:50 – отправление автобусного рейса с центрального автовокзала Полтавы.
Маршрут движения автобуса:
- Полтава;
- Котельва;
- Ахтырка;
- Тростянец;
- Боромля;
- Сумы", – говорится в сообщении.
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