Арестович о новом наступлении РФ: это последние резервы России

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у российской армии на данный момент практически иссякли оперативные резервы. Украине же для перехода в наступление необходимо много тяжелого вооружения, сообщает УНИАН.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире 24 канала.

"Сейчас мы остановили противника. Вот это наступление, которое они сейчас предпринимают, это последние солдаты России, последние оперативные резервы, которые могут проводить наступление. Оперативного значения. Дальше все – позиционная борьба, тактика" , – отметил он.

При этом Арестович рассказал, что нужно Украине для перехода в наступление.

"Возникает вопрос: можем ли мы перейти в наступление, чтоб освобождать наши города? Чтоб не было Херсонского "референдума" или окончательного взятия Мариуполя со стороны противника, и так далее. Но для этого нужно не просто тяжелое оружие, а очень много тяжелого оружия, потому что наступление – это намного более сложный способ боевых действий, чем оборона".

Арестович заявил, что у россиян иссякают последние резервы

По его словам, если Запад хочет, чтобы Украина победила, нам нужно больше оружия: "Мы имеем дело с варварами, их нужно прогнать с нашей земли".

Напомним, по данным военного эксперта Сергея Згурца, с начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины враг потерял около 20% своего вооружения.