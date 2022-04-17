Генштаб: враг штурмует и бомбит Мариуполь, частично блокирует Харьков

Российские оккупационные войска активизировались на Донецком и Таврическом направлениях, штурмуют порт Мариуполя, не покидает враг и идеи о референдуме о фейковой "херсонской республике", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

"Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Российские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Украины".

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории Российской Федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего государства.

﻿На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги.

В Генштабе отмечают, что в оккупированном Крыму значительный общественный резонанс получила информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации, говорится в сводке.

За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин.

На отдельных временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "херсонской народной республики". Для фальсификации его результатов планируется использовать персональные данные жителей региона, которые собирают оккупанты при выдаче так называемой "гуманитарной помощи". Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил РФ.

"При проведении подготовки перед отправкой подразделений для участия в войне с Украиной на полигонах на территории Российской Федерации отмечено более 50 случаев самовольного покидания полевых лагерей личным составом.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям. Вместе победим! Слава Украине!".