ОВА: российские оккупанты обстреляли храм в Северодонецке

ОВА: российские оккупанты обстреляли храм в Северодонецке
Фото: Telegram

Российские войска в Вербное воскресенье, 17 апреля, обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, это уже четвертый прилет в этот храм. На этот раз россияне повредили крышу собора.

"Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", — отметил глава ОВА.

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