ОВА: российские оккупанты обстреляли храм в Северодонецке
Российские войска в Вербное воскресенье, 17 апреля, обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, это уже четвертый прилет в этот храм. На этот раз россияне повредили крышу собора.
"Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", — отметил глава ОВА.