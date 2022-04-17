ОВА: российские оккупанты обстреляли храм в Северодонецке

Российские войска в Вербное воскресенье, 17 апреля, обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, это уже четвертый прилет в этот храм. На этот раз россияне повредили крышу собора.